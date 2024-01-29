Крым 24 |Z| Все новости Крыма

❕Два человека погибли при пожаре в частном доме в Евпатории Как сообщает СК, в ночь на 29 января в оперативные службы от жителей садового товарищества по улице Известковый завод поступило сообщение о возгорании в соседнем частном домовладении.
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