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Для чего в СССР выпускали УАЗ-469 с двумя рулями

Для чего в СССР выпускали УАЗ-469 с двумя рулями

В мире существует очень много странных модификаций вполне обычных автомобилей. Одним из ярчайших примеров такой машины можно считать УАЗ-469, который в Советском Союзе выпускался в том числе с двумя рулями.

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