26,02,25 Дзержинск - Забалка Активные боевые действия в районе Горловки. Атака ВС РФ пехотой в Дзержинске.
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26,02,25 Дзержинск - Забалка Активные боевые действия в районе Горловки. Атака ВС РФ пехотой в Дзержинске.
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