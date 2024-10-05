Саудовская Аравия повысила цены на нефть для азиатских покупателей

Саудовская Аравия повысила цены на нефть для своих основных покупателей в Азии, поскольку рынки сырой нефти сталкиваются с растущей волатильностью, а трейдеры внимательно следят за развитием событий в продолжающемся конфликте на Ближнем Востоке, сообщает 6 октября Shafaq News.