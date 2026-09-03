"Это будоражит": Виктория Исакова и Фёдор Бондарчук вместе – подробности

Актриса Виктория Исакова рассказала о работе над ролью доны Оканы в сериале "Трудно быть богом". В интервью она поделилась впечатлениями от съёмок в средневековом городе, рассказала о тяжёлых костюмах и ритуальных масках, а также высказала своё отношение к суевериям и сплетням.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)