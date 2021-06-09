В Московском планетарии сообщили, где будет видно кольцеобразное затмение Солнца 10 июня

Затмение Солнца 10 июня произойдет с максимальной фазой 0,94 в 13:40 по московскому времени, кольцеобразная фаза затмения будет видна в Канаде, Гренландии и на Северном полюсе, а также в России - в Якутии и Чукотке, сообщил Московский планетарий.