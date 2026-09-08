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Медицина 2.0

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Ученые нашли способ отличить «синдром разбитого сердца» от инфаркта

Ученые нашли способ отличить «синдром разбитого сердца» от инфаркта

Международная группа ученых разработала новую диагностическую шкалу BioTAK, которая с точностью почти 90% позволяет отличить «синдром разбитого сердца» (синдром такоцубо) от классического инфаркта миокарда по обычному анализу крови.

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