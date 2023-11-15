Ученый смоделировал последствия удара по ракетным шахтам США: погибнет 90% населения

Целенаправленный ядерный удар по пусковым установкам в США приведет к гибели 300 млн человек.Почти все население США может погибнуть в результате ядерной атаки на ракетные шахты в Небраске, Колорадо, Вайоминге, Монтано и Северной Дакоте.