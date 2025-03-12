País: в ВСУ признали скорое завершение операции в Курской области

Украинские военные, задействованные в Курской области, полагают, что до завершения операции ВСУ в российском регионе, скорее всего, осталось «от нескольких недель до нескольких дней», пишет испанская газета El País.
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