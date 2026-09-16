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Царьград

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"Позиции Кремля снова идут вверх": Инсайдер предупредил о последствиях мирового энергетического кризиса

"Позиции Кремля снова идут вверх": Инсайдер предупредил о последствиях мирового энергетического кризиса

Совсем скоро многим странам придётся столкнуться с "издержками" антииранской войны, которую американцы и евреи развязали на Ближнем Востоке.

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