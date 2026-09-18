В США мать и взрослого сына обвинили в инцесте

В американском штате Флорида мать и сына арестовали за инцест. Об этом сообщает People.По данным издания, полицейские узнали об «отношениях» между родственниками после того, как прибыли в дом по вызову о домашнем насилии.
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