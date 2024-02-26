Напомним, что самый большой естественный спутник Солнечной системы, Ганимед, намного больше нашей Луны.
Ганимед
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Напомним, что самый большой естественный спутник Солнечной системы, Ганимед, намного больше нашей Луны.
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