В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре проведен прием граждан и предпринимателей

Вчера состоялась встреча Амурского бассейнового природоохранного прокурора Юлии Калистовой с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андреем Веретенниковым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Хабаровский уполномоченный принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 75-летию образования КНР
- В Прокуратуре Хабаровского прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросу исполнения законодательства на территориях опережающего развития
- Александр Гончаров принял участие в форуме «Власть, Церковь, Предприниматели в укреплении суверенитета России: мировоззрение, ценности, опоры»
Свежие комментарии