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Газпром отказался от выплаты дивидендов за 2023 год

Газпром отказался от выплаты дивидендов за 2023 год Совет директоров Газпрома рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г.

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