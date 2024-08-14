Масштабная противорейдовая работа ВС РФ в значительной степени сковала силы противника в Курской области В Курской области продолжаются боевые действия.
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Масштабная противорейдовая работа ВС РФ в значительной степени сковала силы противника в Курской области В Курской области продолжаются боевые действия.
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