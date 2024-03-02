Врач Носенко рассказала об ограничениях УЗИ органов

Руководитель центра ультразвуковых и функциональных методов исследования, врач ультразвуковой диагностики ФНКЦ ФМБА России Наталья Носенко рассказала о преимуществах и ограничениях ультразвуковой диагностики (УЗИ).
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