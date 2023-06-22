Орелtimes

74 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Это уже заслуживает не просто проверке. Это враг настоящий.Своих не бросаем?...
  • ММ
    Хозяйку за шкварник и в ветлечебницу, пусть предъявляет прививку от бешенства или в полицию, если откажетсяВ Орле известную ...
  • Галина Тарасова
    Все чиновники обнаглели от безнаказанности!Своих не бросаем?...

«Целевики» не хотят работать в орловских ЦРБ

«Целевики» не хотят работать в орловских ЦРБ

Директор Орловского мединститута назвала главные проблемы «целевиков». Подготовку кадров для медицинских учреждений Орловской области обсудили на комитете по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству облсовета 21 июня.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх