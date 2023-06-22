«Целевики» не хотят работать в орловских ЦРБ

Директор Орловского мединститута назвала главные проблемы «целевиков». Подготовку кадров для медицинских учреждений Орловской области обсудили на комитете по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству облсовета 21 июня.
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