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ВСУ ударили по газоизмерительной станции "Суджа": Кадры пожара

ВСУ ударили по газоизмерительной станции "Суджа": Кадры пожара

Боевики ВСУ атаковали газоизмерительную станцию "Суджа" ночью на 21-го марта.Яркое зарево от пылающего на границе Курской и Сумской областей газопровода можно увидеть за много километров от места взрыва.

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