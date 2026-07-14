NatPress.NET - ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

QR-код для участников СВО: как получить и использовать

QR-код для участников СВО: как получить и использовать

На «Госуслугах» запущен сервис «QR‑код для подтверждения статуса участника СВО» С 16 декабря 2025 года участники СВО и их родственники могут оформить QR‑код на Едином портале госуслуг для подтверждения статуса при посещении культурных и спортивных мероприятий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии