Врач посоветовала некоторым людям убрать мороженное из рациона

Любимый россиянами десерт может навредить некоторым людям. Кому именно категорически не рекомендуется есть мороженное, рассказала педиатр столичного областного центра охраны материнства и детства Регина Николаева.
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