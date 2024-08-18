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Врач посоветовала некоторым людям убрать мороженное из рациона

Врач посоветовала некоторым людям убрать мороженное из рациона

Любимый россиянами десерт может навредить некоторым людям. Кому именно категорически не рекомендуется есть мороженное, рассказала педиатр столичного областного центра охраны материнства и детства Регина Николаева.

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