НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Microsoft исправила баг в Windows, побуждавший USB-принтеры печатать белиберду Ранее ...

Microsoft исправила баг в Windows, побуждавший USB-принтеры печатать белиберду Ранее ...

Microsoft исправила баг в Windows, побуждавший USB-принтеры печатать белибердуРанее в этом месяце Microsoft подтвердила, что выпущенный в конце января пакет обновлений для Windows может приводить к тому, что USB-принтеры будут печатать произвольный текст.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх