Microsoft исправила баг в Windows, побуждавший USB-принтеры печатать белиберду Ранее ...

Microsoft исправила баг в Windows, побуждавший USB-принтеры печатать белибердуРанее в этом месяце Microsoft подтвердила, что выпущенный в конце января пакет обновлений для Windows может приводить к тому, что USB-принтеры будут печатать произвольный текст.
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