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Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    нет,его  конечно  любили  при  жизни  но  гением  не  считали,,,да  и  позже  тоже,,  один  из,,,,Без Сталина не бы...
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Киев явно ищет смерти. Дроны ВСУ несли специальные заряды от ядерных ракет

Война в космосе. ВСУ использовали для атаки на регионы России спутники НАТО Вооруженные силы Украины использовали спутники стран НАТО для самой массированной атаки беспилотниками по объектам на территории России в ночь на 14 января.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Гады
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6 час.
ШН
Шеин Никита
Пора бить по Банковой или по тем подвалам, где прячется просроченный! Не опоздать бы!
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6 час.

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