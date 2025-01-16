Киев явно ищет смерти. Дроны ВСУ несли специальные заряды от ядерных ракет

Война в космосе. ВСУ использовали для атаки на регионы России спутники НАТО Вооруженные силы Украины использовали спутники стран НАТО для самой массированной атаки беспилотниками по объектам на территории России в ночь на 14 января.
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