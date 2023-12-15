В Башкирском селе единственного учителя физкультуры отправили на СВО

Теперь дети остались без занятий спортом.В сентября 2022 года учителя из села Гусело мобилизовали. До конца учебного года в школе работал другой педагог, но затем он тоже ушел — руководство учебного заведения потерпело неудачу, пытаясь найти замену мужчине.
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