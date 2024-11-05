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Экономисты прогнозируют завершение цикла повышения ставок ЦБ в декабре

Экономисты прогнозируют завершение цикла повышения ставок ЦБ в декабре

Опрошенные аналитики спрогнозировали, смогут ли ставки по вкладам в российских банках дойти до 30%. По словам Андрея Лободы, экономиста, директора по коммуникациям BitRiver, цикл повышения ставки ЦБ, вполне очевидно, подойдёт к концу в декабре этого года.

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