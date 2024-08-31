Житель Ангарска выстрелил в мужчину, с которым поссорился в магазине

В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, выстрелившего в мужчину во время ссоры из травматического пистолета, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Иркутской области.
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