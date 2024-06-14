Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Отобранный у УПЦ древний собор в Чернигове не принес счастья раскольникам

Отобранный у УПЦ древний собор в Чернигове не принес счастья раскольникам

Заложенный ещё в 1030 году и недавно отобранный властями у Украинской Православной Церкви Спасо-Преображенский собор в Чернигове не принес счастья  созданной на основе томоса от стамбульского патриарха Варфоломея, поддерживаемой украинскими властями и частично признанной в православном мире «ПЦУ».

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