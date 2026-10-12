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Пассажирский самолёт United Airlines сменил курс над Атлантикой после сигнала бедствия

Пассажирский самолёт американской авиакомпании United Airlines прервал перелёт из Вашингтона в Амстердам и изменил курс над Атлантическим океаном после подачи сигнала бедствия.

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