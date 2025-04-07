В России высказались о реакции американцев на рекордный гол Овечкина

Рекорд российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина — это планетарного масштаба событие, убежден первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
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