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Fox News: Трамп готов временно заменить спикера палаты представителей конгресса

Fox News: Трамп готов временно заменить спикера палаты представителей конгресса

Бывший американский президент Дональд Трамп готов некоторое время быть спикером палаты представителей конгресса США, пока республиканская партия не найдет другую кандидатуру.

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