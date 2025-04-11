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Туристов из Европы закидали камнями в стране СНГ

В Киргизии местные закидали камнями поезд с туристами из Европы на перегоне Кант — Аламедин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госпредприятия «Кыргыз темир жолу» («Киргизские железные дороги») в стране СНГ.

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