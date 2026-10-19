«Химволокно», «Датагруп»: «Герани» и «Дань-Т» поразили новые цели на Украине Уже традиционно за ночными атаками на объекты украинской военной и энергетической инфраструктуры последовали утренние удары.
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