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Климатолог заявил, что лето 2024 года может стать самым жарким в истории

Климатолог заявил, что лето 2024 года может стать самым жарким в истории

Известия/Константин Кокошкин Температура воздуха в летний период 2024-го может оказаться выше рекордных показателей, которые были зафиксированы годом ранее, заявил РБК ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев.

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