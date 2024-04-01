Климатолог заявил, что лето 2024 года может стать самым жарким в истории

Известия/Константин Кокошкин Температура воздуха в летний период 2024-го может оказаться выше рекордных показателей, которые были зафиксированы годом ранее, заявил РБК ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии