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Вне зоны доступа. ФАП работает три раза в месяц, продукты — в Пряже

Вне зоны доступа. ФАП работает три раза в месяц, продукты — в Пряже

Как весной 2022 года живет поселок, до которого можно добраться только по старой лесной дороге Текст и фото: Алина Гапеева Несмотря на близость карельской столицы, поселок Кинелахта Пряжинского района относится к малодоступным населенным пунктам.

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