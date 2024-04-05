70 тысяч рублей украли у пенсионера из-под подушки в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде преступники обманули 91-летнего пенсионера. Ему позвонил мужчина, представился сотрудником пенсионного фонда, заверил, что начинается денежная реформа, деньги надо менять, и скоро к нему придут.
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