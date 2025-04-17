The Washington Post: В округе Колумбия прокурором назначен республиканец, который 150 раз был в российском эфире

Президент США Дональд Трамп назначил временно исполняющим обязанности прокурора в округе Колумбия представителя Республиканской партии, который исповедует взгляды Москвы и 150 раз был в российских эфирах.
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