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ЦБ увидел риск дефолтов для россиян при покупке жилья в рассрочку

ЦБ увидел риск дефолтов для россиян при покупке жилья в рассрочку

В ЦБ РФ рассказали, что было зафиксировано значительное увеличение продаж жилья в рассрочку вместо классической ипотеки, в связи с этим регулятор решил обсудить с профильными ведомствами возможные меры контроля над этой практикой.

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