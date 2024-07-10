Володин: Госдума рассмотрит проект о штрафах для водителей электросамокатов

Рассмотрение законопроекта о штрафах за нарушения, допущенные водителями электросамокатов, запланировано в среду в нижней палате российского парламента, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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