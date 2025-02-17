Незаменимые в армии: День Службы горючего Вооруженных сил России Служба «горючего» ВС РФ — одна из самых молодых служб Тыла Вооруженных сил России.
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Незаменимые в армии: День Службы горючего Вооруженных сил России Служба «горючего» ВС РФ — одна из самых молодых служб Тыла Вооруженных сил России.
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