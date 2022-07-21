Українська стрибунка у висоту Ярослава Могучих виборола другу срібну медаль на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в Юджині, Орегон, 19 липня 2022 року Американці підтримали українських легкоатлетів на Чемпіонаті світу в Орегоні Українські спортсмени вдячні американським уболівальникам за підтримку, надану ним та їхній країні під час Чемпіонату світу з легкої атлетики У перший день […] Сообщение Американці підтримали українських легкоатлетів на Чемпіонаті світу в Орегоні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.