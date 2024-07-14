«Мусульмане льют кровь на СВО, а их женщин пытаются ущемить!»: никабный скандал докатился до Татарстана

Nikita Kopitov

Никаб появился еще в доисламские времена на той территории Аравийского полуострова, где сейчас находится Саудовская Аравия. Именно в этой стране такая форма одежды особенно популярна и сегодня.----- а что у нас в Аравии на большей ее части,правильно пустыня.Там и мужчины носят одежду защищающую от песка.