БИЗНЕС Online Камиль Самигуллин осудил запреты на религиозную одежду, но понимает и муфтия Дагестана «Для России вопрос никаба неактуальный.
«Мусульмане льют кровь на СВО, а их женщин пытаются ущемить!»: никабный скандал докатился до Татарстана
Комментарии
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Nikita Kopitov
Никаб появился еще в доисламские времена на той территории Аравийского полуострова, где сейчас находится Саудовская Аравия. Именно в этой стране такая форма одежды особенно популярна и сегодня.----- а что у нас в Аравии на большей ее части,правильно пустыня.Там и мужчины носят одежду защищающую от песка.
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44 мин.
Sergiy Che
Вам больше скажу - даже ДО появления СССР никто на территории того Татарстана никаких никабов не таскал - дореволюционных фоток татарок осталось полно -
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30 мин.
Лия Гарифулина Гуркина
Что должно произойти, чтобы вопрос о ношении никабов отпал сам собой? Даже страшно подумать. Неужели мы будем дожидаться этих случаев? Никабам- НЕТ!!!
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16 мин.
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