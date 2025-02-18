Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Евгений Алексеенко
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Фантомас разбушевался: почему Зеленский себе много позволяет

Фантомас разбушевался: почему Зеленский себе много позволяет

Мы, конечно, привыкли к своеобразной стилистике бывшего украинского президента, но его последние выступления как-то очень круты даже для Зеленского.

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Надежда Белугина
Свой среди чужих, чужой среди своих Надежда Белугина-Подюжская Всё чужое внутри и снаружи, Роль, сценарий, в котором герой Планом, мыслями «плотно загружен», Хмурит думами лоб небольшой. Выполняя приказы чужие, Гордо голову странам несёт. Города разрушая большие, В топку смело бросает народ. И своих – ни к чему сантименты, Лишь бы слава летела о нём. Кружат голову аплодисменты, Стал своим на пространстве чужом. И гордится чужим снаряженьем, И чужим сухпайком в рюкзаке, И кредитом на вооруженье - Будто в лавровом ходит венке. В напряженье, проблемами занят, Словно, что-то замыслил своё… Только есть поводок – не обманет. Стоп! Ни вправо, ни влево, «койот»! Возомнивши всемирным мессией, И спасителем в стане большом, Но не справившись с сильной Россией, Стал ненужным хозяину он. Но в бреду продолжает сраженья, Только время ушло, удалец. Наступила пора отрезвленья. Миг расплаты – и сказке конец! © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2024 Свидетельство о публикации №124051304176
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