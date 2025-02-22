Арестович* планирует посадить Зеленского на пожизненное

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразил намерение привлечь к суду Владимира Зеленского в случае своего прихода к власти.
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