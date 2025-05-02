В начале года выгоднее всего было инвестировать в кофе, кобальт и золото

Кобальт, кофе и золото в январе-апреле стали самыми выгодными товарами для инвестиций, а самым убыточным был апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА «Новости».
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