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Царьград

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Росфинмониторинг начнет получать данные о платежах с 1 сентября

Росфинмониторинг начнет получать данные о платежах с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг начнет получать данные о платежах через Систему быстрых платежей, единый QR-код и систему "Мир".

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