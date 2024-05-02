Ogle SX1000 — небольшое купе на база Mini Cooper, которое убило своего создателя

На онлайн-аукционе Bonhams продают невероятно редкий британский автомобиль Ogle SX1000. Считается, что до наших дней сохранилось не более 20 экземпляров, а выставленный на продажу не только 57 лет провёл в одной семье, но и имеет очень небольшой пробег.