МИД КНР: Попытки США посеять раздор между Китаем и Россией обречены на провал

Пекин, 27 февраля /Синьхуа/ -- Попытки США вбить клин между Китаем и Россией обречены на провал. Вне зависимости от изменений в международной обстановке, китайско-российские отношения будут уверенно развиваться, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в четверг.