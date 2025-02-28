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Китай

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МИД КНР: Попытки США посеять раздор между Китаем и Россией обречены на провал

Пекин, 27 февраля /Синьхуа/ -- Попытки США вбить клин между Китаем и Россией обречены на провал. Вне зависимости от изменений в международной обстановке, китайско-российские отношения будут уверенно развиваться, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в четверг.

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