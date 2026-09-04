Очередной гол за «Аль-Ахли».Воспитанник Сергея Галицкого продолжать покорять Саудовскую Аравию. Эдуард Сперцян, с этого лета выступающий за саудовский «Аль-Ахли», снова напомнил о себе ярким перформансом за новый клуб.
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