Зеленский против территориальных уступок

Владимир Зеленский снова сделал довольно категоричное заявление по ситуации с Украиной. Он сказал, что Киев не станет признавать территориальные уступки для заключения мира, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
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