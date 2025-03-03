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Зеленский против территориальных уступок

Зеленский против территориальных уступок

Владимир Зеленский снова сделал довольно категоричное заявление по ситуации с Украиной. Он сказал, что Киев не станет признавать территориальные уступки для заключения мира, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».

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