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Что может успеть сделать «Зенит» на трансферном рынке за 4 оставшихся дня летнего трансферного окна

Что может успеть сделать «Зенит» на трансферном рынке за 4 оставшихся дня летнего трансферного окна

Напомним, летний регистрационный период в РПЛ завершается 10 сентября в 23-59 (включительно) по московскому времени.

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