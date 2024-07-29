Мощный внедорожник мощно вылетел с дороги

Водитель решил испытать судьбу на разрешенном для этого участке дороги, но обгон закончился смертью. Крымская дорожная полиция сообщила, что в прошедшее воскресенье водитель «Тойота Ленд Крузер» не справился с управлением при обгоне на разрешенном для этого участке дороги и вылетел в кювет, где машина перевернулась.